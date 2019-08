Kältemittel ausgetreten Gebäude am Erfurter Domplatz evakuiert

Wegen einer Havarie am Domplatz in Erfurt ist die Feuerwehr im Großeinsatz. Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle sagte, war in einem Einkaufsmarkt Kältemittel ausgetreten. Das Gebäude wurde evakuiert.

Feuerwehrleute am Erfurter Domplatz Bildrechte: MDR/Vesselin Georgiev/WichmannTV