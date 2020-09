Die TAG Immobilien AG, die mehr als 900 Wohnungen am Herrenberg besitzt, hat die "Kammwegklause" nun für zehn Jahre vom privaten Eigentümer gemietet. Das Unternehmen will das 500 Quadratmeter umfassende Gebäude bis Jahresende umfassend sanieren und unter anderem die Elektroninstallationen erneuern. Die TAG will etwa 250.000 Euro investieren. Anschließend will sie die Räume an die Stadt untervermieten. So sollen Streetworker dort einziehen. Außerdem dient das Haus zunächst aus Ausweichquartier für das Jugendhaus Drosselberg, solange dieses saniert wird.