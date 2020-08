Zuletzt hatte unter anderem die Opferschutzorganisation Ezra beklagt, Erfurt sei seit Jahren die Kommune, in der es die meisten rechten und rassistischen Angriffe in Thüringen gebe. "Aufgrund dieser Zahlen, nach denen es mindestens alle zwei Wochen eine rechtsmotivierte Gewalttat in Erfurt gibt, hätte das schon längst zum Schwerpunkt in der Stadtpolitik gemacht werden müssen", sagte der Ezra-Projektkoordinator Franz Zobel. Auch die Demokratieberater von Mobit, einem Verein für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, kritisierten, in Erfurt gebe es zahlreiche Treffpunkte der Szene. Die jüngsten Übergriffe seien schockierend. "Sie sind aber keineswegs überraschend, sondern Teil einer jahrelangen Kontinuität brutaler extrem rechter Gewalt in der Landeshauptstadt", sagte Sprecher Felix Steiner. Laut Mobit ist die lange Verfahrensdauer gegen mutmaßliche Täter eines der zentralen Probleme.