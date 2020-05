So wird Friedrichs Kopf bestrahlt und Mutter Judith probiert alles aus, was dem Jungen nicht schadet: Physiotherapie, Ernährungsumstellung, Vitamine. Das Geld bei den Spendenaktionen auf der Erfurter Messe und im Internet war für eine Behandlung in den USA gedacht. In Boston wollte die Familie an einer Studie teilnehmen. Das war letztlich nicht nötig. Das Medikament war auch hier zu bekommen. Und so schluckt Friedrich tapfer seine Pillen, trinkt seine Säfte und hat seine Ernährung umgestellt. Ein neues MRT-Bild zeigt, dass der Tumor geschrumpft ist. Heilbar ist er dennoch nicht.

Mutter Judith zeigt einer Helferin die MRT-Bilder. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck