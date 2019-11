In Erfurt hat sich eine kapitaler Hirsch in einem Zaun verfangen und musste von Polizei und Feuerwehr befreit werden. Das Tier war am Stadtrand in der Nordhäuser Straße nahe der Universität mit dem Geweih in den Zaun geraten.

Nahe der Universität in Erfurt konnte sich ein Hirsch nicht mehr selbst befreien. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel