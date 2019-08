Auf einem vier Kilometer langen Weg über die Rathenaustraße, den Leipziger Platz, Bremer Straße und Hallesche Straße werden von der Messtechnik permanent Daten zur Temperatur, Windgeschwindigkeit, Luftfeuchte und Sonneneinstrahlung erfasst. Die Rundgänge gehen über drei Tage und dauern jeweils von 8:45 Uhr bis 22 Uhr. Pro Tag gehen die Forscher zehn Runden.

Der Rucksack mit den technischen Geräten wiegt 15 Kilogramm. Bei den Rundgängen und auch beim Tragen des Rucksacks wechseln sich die Forscher ab. Entscheidend ist dabei, dass die Forscher stabiles Sommerwetter haben. "Wir wollen eine richtige Hitzebelastung messen", so Astrid Ziemann, Wissenschaftlerin an der Professur für Meteorologie der TU Dresden. "Dafür brauchen wir Sommertage mit mindestens 25 Grad Wärme. Am besten noch mehr. Und wir wollen einen unbewölkten Himmel mit richtig viel Sonneneinstrahlung, um eine starke Belastung messen zu können." Der Rundgang mit dem Messrucksack begann am Freitagmorgen in der Rathenaustraße. Klimaforscher und Mitarbeiter der Stadt Erfurt hatten sich zu der mobilen Temperaturmessung verabredet. Bildrechte: MDR/Wolfgang Hentschel

Fakt ist: Wir brauchen das Stadtgrün als Kühlungsfaktor

Laut Guido Spohr vom Amt für Umwelt- und Naturschutz der Stadt Erfurt werden die Klimadaten gesammelt, um für den Städtebau und für die Stadtplanung Empfehlungen zu geben. "Wir wollen zum Beispiel den privaten Hauseigentümern erklären, was sie zum Schutz vor der Sommerhitze machen können", so Spohr. "Wir wollen aber auch die Kommune beraten, inwieweit die Bedeutung von Stadtgrün steigt. Es ist Fakt, dass wir das Stadtgrün brauchen als wesentlichen Kühlungsfaktor in den Städten."

50 Grad auf dem Leipziger Platz

Laut Spohr wurden bereits vor einem Monat an einem heißen Tag mit Messgeräten sogenannte Thermografiebegehungen in der Stadt unternommen. Dabei wurde festgestellt, dass in Straßen mit vielen Bäumen die Temperaturen bei knapp 30 Grad lagen. Auf dem weitgehend schattenlosen Leipziger Platz wurden dagegen 50 Grad gemessen. "Der Leipziger Platz ist wunderschön, mit den Sitzbänken drum herum", so Spohr. "Es fehlt aber der Schatten von Bäumen." Nach Angaben von Spohr haben die Messungen zudem gezeigt, dass etwa auch in den Wartehäuschen für Bus und Straßenbahn sehr hohe Temperaturen herrschten. Erste Städte würden daher bereits beginnen, mit Hilfe von Pflanzen klimafreundlicher zu planen. In Leipzig sei man gerade dabei, die Bus-Wartehäuschen zu begrünen. Auch in Utrecht oder Wien werde das bereits umgesetzt, sagt Spohr.