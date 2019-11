"Ich bin nicht überrascht", sagt Volker Zerbe, aktuell Rektor der Fachhochschule Erfurt. Der gebürtige Ilmenauer sieht den Grund für den geringen Anteil von ostdeutschen Führungskräften vor allem in Kultur- und Lebenslauffragen. Zerbe selbst hat eine "typische Ostbiografie", wie er sagt. Auslandserfahrung sammelte er in Sofia. Nach Stationen in Ilmenau und Erfurt ist Zerbe seit Juli 2015 Rektor der FH in der Thüringer Landeshauptstadt.