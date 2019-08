Mehr als 70 Hotelgäste sind am frühen Freitagmorgen in Erfurt unsanft geweckt worden. Nach einem Feueralarm mussten sie ihre Zimmer im Ortsteil Linderbach verlassen, wie die Polizei mitteilte. Ein Koch hatte Rauch im Keller entdeckt. Ein Stapel Handtücher sei in Brand geraten, hieß es.