Sie liegen unscheinbar am Wegesrand, sind pflaumengroß und sehen lecker aus. Doch ihr Verzehr kann tödlich enden. Schon wieder sind in Erfurt Hundeköder aufgetaucht. Dieses Mal waren es Hackfleischbällchen - gespickt mit Reißzwecken und kleinen Nägeln. In Hunde- und Katzenmägen richten sie große Schäden an und können sogar zum Tod führen. Die Polizei tappt bei ihren Ermittlungen nach einem Täter im Dunkeln und ruft Zeugen dazu auf, sich dringend zu melden.

Mit Nägeln und Reißzwecken gespickte Hackfleischbällchen. Bildrechte: MDR/Daniela Tost Allein 15 Stück hat Daniela Tost an einem Tag Ende Januar gefunden. Schon morgens um 5 Uhr lagen fünf Stück auf ihrer Gassirunde entlang der Tungerstraße in Erfurt. Unmittelbar vor der Haustür, auf 20 Metern verteilt und unscheinbar getarnt als fünf Zentimeter große Hackfleischbällchen. Logisch, dass sich Mischlingshund "Aragon" darauf stürzte und das "Leckerli" nahezu verschlang. Am Küchentisch zu Hause dann die Diagnose: In den Bällchen hatte ein bisher unbekannter Täter Reißzwecken und Nägel versteckt. Die Hundebesitzerin zu MDR THÜRINGEN: "Ich hatte die Köder dann eingesammelt, vormittags lagen dann wieder welche auf dem Gehweg. Immer ganz frisch ausgelegt." Doch gesehen hat den Täter niemand.

Polizei nimmt Fälle sehr ernst

Die Ermittlungen der Polizei laufen ins Leere. Wie eine Sprecherin MDR THÜRINGEN sagte, ist die Kriminalpolizei Hinweisen nachgegangen, jedoch bisher ohne Erfolg. "Es gestaltet sich äußerst schwierig, da das unmittelbare Ausbringen in den bekannten Fällen nie beobachtet wurde." Vier Reißzwecken hatte Aragon im Magen, der Besuch bei der Tierärztin brachte die endgültige Diagnose. Tost: "Es war ein Schock für uns. Wir haben ihm Sauerkraut gegeben, damit die Reißzwecken umwickelt werden. " Passiert ist dem siebenjährigen Tier nichts, doch ein entspanntes Gassigehen ist für die Hundebesitzerin jetzt nicht mehr möglich.

Mischling "Aragon" hat das Fressen der Hackbällchen unbeschadet überstanden. Bildrechte: MDR/Daniela Tost Immer wieder werden in Erfurt Hundeköder gefunden. Viele solcher "Sachverhalte" wurden nach Angaben der Polizei in der Innenstadt, Erfurt-Süd, aber auch in Stotternheim,Windischholzhausen und in Sömmerda registriert. Allein 2017 sind sieben Fälle im Bereich der regionalen Polizeibehörde Landespolizeiinspektion Erfurt bekannt. Weniger als die Jahre zuvor. 2016 waren es 12, 2015 sogar 39 Sachverhalte. Die Polizei nimmt die Fälle sehr ernst, geht Hinweisen aus der Bevölkerung nach.

Täter vermutlich Hundehasser

Viele Hundebesitzer machen den Kot ihrer Tiere nicht weg. Bildrechte: MDR/Susanne Reh Ein Täterprofil gibt es nicht. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich bei den Hundeköder-Auslegern um Tierhasser oder verärgerte Mitbürger handelt. "Gründe können das Liegenlassen von Exkrementen oder Hundegebell sein", sagte die Sprecherin. Gründe, die auch Daniela Tost nachvollziehen kann. Sie habe immer Tüten dabei, findet es "eklig, wenn überall Hundeexkremente liegen. Dennoch: Das rechtfertigt nicht das Auslegen von Ködern." Sie sieht auch die Stadt Erfurt in der Pflicht, bemängelt das Fehlen von Hundetoiletten - Behältern mit Tüten für Hundekot. Die Stadt berät derzeit darüber, Hundebesitzer dazu zu verpflichten immer eine Tüte dabei zu haben. Das Konzept soll im Frühjahr umgesetzt werden. Das Auslegen von Hundeködern ist eine Straftat nach und kann mit bis zu drei Jahren Gefängnis oder einer Geldstrafe geahndet werden.