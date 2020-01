Erfurt Planungen für ICE-City West sollen schneller voran gehen

In das Bauprojekt ICE-City West in Erfurt kommt Bewegung. Im kommenden Jahr werde die drei Hektar große Fläche nach jetzigem Stand ins Eigentum der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) übergehen, hieß es am Donnerstagabend im Wirtschaftsrat des CDU-Landesverbandes. Dann könne ernsthaft mit der Planung und Suche nach Investoren begonnen werden, sagte LEG-Geschäftsführerin Sabine Wosche MDR THÜRINGEN.