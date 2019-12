In der Warteschlange zum Übergang antwortet eine Zugbegleiterin lakonisch auf die Frage, ob so eine Evakuierung öfter vorkomme: "Regelmäßig, so bleiben wir in Übung. Das ist eben so, wenn man nicht in die Technik investiert.“ Rund 400 Leute von einem in einen anderen Zug zu bringen und dort wiederum zu verteilen, dauert eine gute halbe Stunde. Zum Glück ist der Ersatzzug nicht sehr voll, so dass die Passagiere aus dem liegengebliebenen ICE halbwegs Platz finden. Mit zweistündiger Verspätung kommen wir schließlich in Erfurt an.