Die Stadt Erfurt wird als Kindermedienstadt gestärkt. MDR und ZDF wollen in der Landeshauptstadt künftig Angebote für Kinder im Internet produzieren. Am Freitag wird dafür ein zweiter Standort der gemeinsamen Digital-Tochterfirma "ida" eröffnet. Das "InnovationLab Kids" soll zum Jahresbeginn 2021 die Arbeit aufnehmen. Einen ersten "ida" Standort gibt es seit Ende März in Leipzig.

Zum Startschuss gibt es eine virtuelle Gesprächsrunde mit MDR-Intendantin Karola Wille, ZDF-Intendant Thomas Bellut, KiKA-Programmgeschäftsführerin Astrid Plenk und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Ab 16 Uhr können Sie diese im Livestream verfolgen.

Digitale Angebote für Kinder

"Ida"-Geschäftsführer Matthias Montag sagte, neben den Fernsehsendern gebe es heute neue Angebotsformen. Diese sollten mit Bildungsangeboten bespielt werden, um so langfristig den Anschluss an die Zielgruppe nicht zu verlieren. Matthias Montag, Geschäftsführer der Digitalagentur Bildrechte: MDR/Memofotografie.de/Jens Beulich

Laut MDR-Intendantin Wille waren die "ida"-Mitarbeiter bereits bei erfolgreichen Entwicklungen wie dem KiKA-Player beteiligt. "Wir spüren schon in den ersten Monaten des Unternehmens positive Impulse für den MDR." Diesen Schwung wolle man nun auch in Erfurt verstetigen. Der Standort in Erfurt wird mit fünf Mitarbeitern starten und soll zügig wachsen.

Innovations- und Digitalagentur seit Frühjahr in Leipzig

Die Innovations- und Digitalagentur "ida" wurde am 31. März in Leipzig gegründet. Am dortigen Standort arbeiten bereits 30 Digitalexperten. Zum Angebot von "ida" gehören unter anderem technische Services und Produkte, Digitales Storytelling, Datenjournalismus sowie Innovations- und Dialogmanagement.

Um die entsprechenden Entwicklungsprozesse für die Nutzerinnen und Nutzer weiter konsequent voranzutreiben, setzen MDR und ZDF Digital mit der neuen Agentur auf die Bündelung von Ressourcen und Kompetenzen.