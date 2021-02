Die Gewerkschaft IG Metall rechnet nicht mit einem massiven Stellenabbau im Siemens-Generatorenwerk Erfurt. Das gab die Gewerkschaft am Mittwoch nach ersten Gesprächen mit der Konzernführung bekannt. Der Erfurter IG-Metall-Chef Ilko Vehlow sagte, er sei verhalten optimistisch, dass es das Werk nicht so hart treffen werde und Erfurt gut wegkomme. Eine genaue Zahl, wie viele Stellen im Werk jetzt auf der Kippe stehen, nannte Vehlow nicht.

Auch Siemens Energy machte keine konkreten Angaben. Unternehmens-Sprecherin Annette von Leoprechting sagte, zu einzelnen Standorten in Deutschland könnten noch keine Aussagen gemacht werden. Die Sprecherin verwies auf die laufenden Gespräche mit den Arbeitnehmervertretungen.

Im Generatorenwerk Erfurt, das 2020 sein 75-jähriges Bestehen feierte, sind aktuell mehr als 500 Menschen beschäftigt. Eigentümer Siemens Energy hatte am Dienstag angekündigt, weltweit 7.800 Stellen zu streichen, darunter 3.000 in Deutschland. Dadurch will das Unternehmen wettbewerbsfähiger werden.