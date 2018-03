Verliert jetzt weiter an Einfluss: RWE-Präsident Frank Nowag. Bildrechte: IMAGO

Damit verliert Vereinspräsident Frank Nowag an Einfluss. Er habe, so lautet es in der Pressemitteilung den Weg für "einen Erfolg versprechenden Sanierungsprozess, der ungestört von den entstandenen Dissonanzen durchgeführt werden kann" frei gemacht. Zuallerst will der vorläufige Insolvenzverwalter das Februargehalt von Spielern und Mitarbeitern auszahlen. Die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes, das die Löhne und Gehälter für drei weitere Monate sichert, sei in Vorbereitung. Reinhardt will jetzt Gespräche mit allen Beteiligten weiterführen, um sie für den Bestand des Vereins zu gewinnen: "Ohne die finanzielle Unterstützung der Sponsoren wird es schwierig". Mit der Insolvenz im klassischen Stil wird es ungewisser, ob RWE in der kommenden Saison in der vierten Liga starten kann. Der Verein kommt derzeit nicht aus den Schlagzeilen heraus. Nachdem der Drittligist Insolvenz angemeldet hatte, trat in der vergangenen Woche der komplette Aufsichtsrat zurück.