Als Haftgründe gelten im Wesentlichen drei Parameter – das sind Wiederholungsgefahr, Verdunklungsgefahr und Fluchtgefahr. Unter anderem steht also die Frage im Raum: Kann sich der Täter, können sich die Täter einer möglichen Verurteilung entziehen? Im Einzelfall ist das schwierig zu beurteilen. Bei Straftätern mit festem Wohnsitz hier in Deutschland wird Fluchtgefahr oft nicht angenommen. Das scheint hier der Fall zu sein.

Die Staatsanwaltschaft muss vieles berücksichtigen. Zum Beispiel ist die Frage: Gibt es Vorstrafen? Oder: Welche Strafen hätten die Täter zu erwarten, geht es um Bewährungs- oder möglicherweise hohe Haftstrafen? Wenn mehrere Personen an der Tat beteiligt sind, würde eigentlich der Tatbestand der Verdunklungsgefahr herrschen. Sollten die Ermittler jetzt herausfinden, dass sich die mutmaßlichen Täter untereinander abstimmen, dann könnten auch nachträglich noch Haftbefehle beantragt werden. Das ist aber unwahrscheinlich, wenn sie das tun wollen, also sich absprechen, dann ist es längst passiert.

Es handelt sich also um massive Straftatbestände. Da steht automatisch die Frage der Untersuchungshaft für den Haupttäter im Raum. Nehmen wir mal an – was niemand hofft – eines der Opfer stirbt an seinen Verletzungen. Dann ist die Perspektive wieder eine andere und die Frage nach einer möglichen Untersuchungshaft muss erneut gestellt werden.