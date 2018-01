Jahresinventur im Zoopark Erfurt Wenn Giraffe Mayla den Hals lang macht

1,2,3... Wenn Sabine Fuß, Bereichspflegerin in der Löwensavanne, die Erdmännchen im Zoopark Erfurt zählen möchte, muss sie einfach nur mit der Schüssel klappern. Bei Futter kommen die Tiere nämlich auch im Winter aus ihren Erdlöchern und huschen ihr um die Füße. Insgesamt 13 Stück der zierlichen und bei den Besuchern beliebten Tiere nennt der Zoo sein Eigen. Bei Fischen wird es da allerdings schon schwieriger. Denn, da kommen immer mehr und immer neue Tiere dazu. Ihr Bestand kann nur fotografisch festgehalten werden. Insgesamt 742 Tiere leben im Erfurter Zoopark. Sie alle werden zur Inventur Anfang des Jahres gezählt, vermessen, gewogen und das Geschlecht bestimmt.

"Die Jahresinventur ist für unsere Datenbanken ganz wichtig. So wird der Bestand der Tiere abgeglichen. Wir wissen dann, welche Tiere geboren oder gestorben sind und wie viel Besucher kamen. Dadurch haben wir einen Gesamtüberblick über unser Unternehmen." sagte Zoodirektorin Dr. Sabine Merz MDR Thüringen. Mit etwa 385.000 Besuchern kamen im vergangenen Jahr 2.000 mehr als noch 2016. Knapp drei Wochen lang zählen, rechnen und vermessen die Mitarbeiter des Zoos nicht nur Tiere. Auch der Futtermittelbestand wird errechnet. 150 Tonnen Heu, 7,3 Tonnen Fleisch und auch 15 Tonnen Möhren und zehn Tonnen Äpfel haben die 742 Tiere im vergangenen Jahr verspeist.

Nicht nur jedes Erdmännchen und jeder Fisch wird zur Jahresinventur in die Datenbank aufgenommen. Auch Heuschrecken und Insekten werden einzeln aus ihren Terrarien genommen und durchgezählt. Ebenso wird Junggiraffe Mayla gewogen und vermessen. War sie bei Geburt 2015 "nur" 1,70 Meter groß, misst sie jetzt immerhin schon 3,40 Meter. Bis zu fünf Meter kann die Netzgiraffe groß werden. Was die Jahresinventur auch zeigte: Der Zoopark ist besonders bei Familien beliebt. So haben sich laut Angaben des Zoos die Familientageseintritte im vergangenen Jahr verdreifacht.