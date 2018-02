Die Jagdverbände in Thüringen sehen die geplanten Massenabschüsse von Wildschweinen kritisch. Die Verbände wenden sich damit gegen den Plan des Landwirtschaftsministerium zur Abwehr der Afrikanischen Schweinepest. Das Ministerium will dass deshalb 70.000 Wildschweine in Thüringen geschossen werden - etwa doppelt soviel wie bisher pro Jahr. So verweist etwa die Kreisjägerschaft Eichsfeld darauf, dass die Afrikanische Schweinepest vermutlich nicht durch Wildschweine, sondern durch Menschen eingeschleppt wird.

Ein Elektrozaun in Tschechien soll verhindern, dass die Wildschweine ein bestimmtes Gebiet verlassen. Bildrechte: dpa

Die Frage ist nicht ob, sondern wann sie kommt, sagte auch der Vorsitzende der Jägerschaft Heiligenstadt, Holger Leonardt. Die Afrikanische Schweinepest kommt in Estland und Lettland schon fast flächendeckend bei Wildschweinen vor, auch in Polen und Tschechien ist sie aufgetreten. Die Seuche verbreite sich nur langsam durch wandernde Wildschweine, so Leonardt. Deutlich schneller könne sie Deutschland durch weggeworfene Lebensmittel aus solchen Regionen erreichen. So kann beispielsweise ein weggeworfenes Schinkenbrot eines Lastwagenfahrers den Erreger noch bis zu sechs Monate an Wildtiere weitergeben.



Für den Menschen ist der Erreger aber ungefährlich. Die Jäger beklagen außerdem die Monokulturen der Landwirtschaft, in denen sich ganze Wildschweinrotten von Mai bis Oktober verstecken können. Darauf weisen auch Naturschützer hin, die in den riesigen Raps- und Maisfeldern die Ursache für die rapide Vermehrung von Wildschweinen sehen.