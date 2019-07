Ernährung Erfurter Forscherin: "Mit der Kalorie wird Politik gemacht"

Jeder vierte Erwachsene in Deutschland gilt als fettsüchtig. Mit schwerwiegenden Folgen: Denn Fettleibige werden in der Gesellschaft ausgegrenzt, wie Studien belegen. Dicke gelten als Versager, Schlanke als selbstbeherrscht. Zu dieser Sicht trägt auch das Kalorienzählen bei, meint Dr. Nina Mackert. Die Historikerin forscht an der Universität Erfurt zur Karriere der Kalorie, ihr Blog findet Tausende Leser. Wir trafen uns mit ihr in einem Café auf dem Campus bei Sahnetorte und Cappuccino.

von Astrid Mudra