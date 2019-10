In Erfurt gilt seit Dienstag eine neue Grenze für Mietsteigerungen. Vermieter dürfen den Preis für vermietete Wohnungen jetzt nur alle drei Jahre um maximal 15 Prozent anheben. Bundesweit liegt die Grenze bei 20 Prozent. Erfurt ist damit die erste Stadt in Thüringen mit einer sogenannten abgesenkten Kappungsgrenze.

Das Thüringer Infrastrukturministerium hatte die Verordnung für Erfurt Ende August bekanntgegeben . Auch für Jena werde eine solche Kappungsgrenze geprüft, so das Ministerium.

In Erfurt und Jena gilt seit drei Jahren die Mietpreisbremse. Sie begrenzt den Anstieg der Mieten bei Neuvermietungen auf maximal zehn Prozent oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete. Die Kappungsgrenze wirkt dagegen bei Bestandsvermietungen. Erhöht der Vermieter in Erfurt künftig die Miete um mehr als 15 Prozent, muss der Mieter nicht zustimmen. Ausgangsbasis der Berechnung ist der gezahlte Mietpreis von vor drei Jahren.

Die Kappungsgrenze kommt allerdings erst ins Spiel, wenn die ortsübliche Vergleichsmiete nicht erreicht ist beziehungsweise überschritten wird. Erhöht der Vermieter die Miete um bis zu 15 Prozent über die ortsübliche Vergleichsmiete hinweg, muss der Mieter auch dem nicht zustimmen. Als Orientierung dient der Mietspiegel der Stadt Erfurt . Er ist bis zum 30. Juni 2020 gültig und kann von Vermietern als Begründung für Mieterhöhungen herangezogen werden. Modernisierungen werden von der Kappungsgrenze nicht erfasst. Heißt: Modernisierungen können in Höhe von bis zu acht Prozent jährlich vom Vermieter auf den Mieter weiter umgelegt werden.

Proteste gegen hohe Mietsteigerungen in Erfurt. Bildrechte: MDR THÜRINGEN

Abgesenkte Kappungsgrenzen von 15 Prozent können in Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt eingeführt werden. Sowohl die Mietpreise in Erfurt als auch Jena haben in den vergangenen Jahren angezogen. Die Landesregierung machte bereits bei der Einführung der Mietpreisbremse im Jahr 2016 für beide Städte einen angespannten Wohnungsmarkt geltend. Die Thüringer Linke im Landtag hatte zuletzt auch eine gesetzliche Mietpreisgrenze für den Freistaat ins Spiel gebracht.