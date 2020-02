Die Narren in Erfurt haben sich ihre Stimmung durch Sturm "Yulia" nicht vermiesen lassen. Trotz Winds, Regens und grauen Himmels rollte Thüringens größter Faschingsumzug mit Helau-Rufen und Party-Musik am Sonntag durch die Landeshauptstadt. Der bunte Narrentross unter der Regie der Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) umfasste in diesem Jahr neben Kapellen und bunt kostümierten Fußgruppen 63 Festwagen. Nach Veranstalter-Angaben standen etwa 20.000 Zuschauer an den Straßenrädern.