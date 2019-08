Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt seinen Logistikstandort in Erfurt. Das teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Hintergrund ist eine Neuordnung der Logistiksparte. Davon sind auch weitere Standorte betroffen: das Logistikzentrum in Frechen in Nordrhein-Westfalen sowie vier regionale Verteilzentren in Stuttgart, Würzburg, Hannover und Berlin. Laut Thüringischer Landeszeitung sind von der Schließung des Erfurter Standortes 130 Mitarbeiter betroffen. Insgesamt sollen an den betroffenen Standorten 600 Stellen wegfallen.