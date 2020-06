Der ehemalige Thüringer Ministerpräsident Thomas Kemmerich, (FDP) verliert sein Mandat als Stadtrat in Erfurt. Das hat das Thüringer Verwaltungsgericht in Weimar entschieden. Das Gericht akzeptierte Kemmerichs Argumentation nicht, dass er sich hauptsächlich in Erfurt aufhalte. Die Familie des FDP-Politikers wohnt in Weimar.