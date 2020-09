Insgesamt stehen inzwischen 16 Figuren im gesamten Stadtgebiet und sollen für den Kindermedienstandort Erfurt werben. Die Touristinformation bietet regelmäßig Kinderstadtführungen zu den KiKA-Figuren an. So stechen Käpt'n Blaubär und Hein Blöd auf der Gera in "See". Das Kikaninchen steht nicht nur an der Krämerbrücke, sondern ist seit wenigen Wochen auch am MDR LANDESFUNKHAUS zu finden.