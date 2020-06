Erfurt Kleinkind aus verwahrloster Wohnung gerettet

In Erfurt hat die Polizei ein Kleinkind aus einer verwahrlosten Wohnung gerettet. Beamte hatten das vierjährige Mädchen am Freitag bei einer Durchsuchung einer Wohnung entdeckt, in der es gemeinsam mit ihrer Mutter lebt.

Das Kind wurde Mitarbeitern des Erfurter Jugendamtes übergeben. (Symbolbild) Bildrechte: dpa