Nach dem Verschwinden von drei Kindergartenkindern in Erfurt hat der Träger eine erneute Überprüfung der Abläufe in der Kita angekündigt. Zudem seien die Eltern über den Vorfall informiert worden, teilte ein Sprecher der AWO mit. Am Mittwoch waren drei Kindergartenkinder ausgebüxt und alleine mit der Straßenbahn gefahren. Die Kinder des Erfurter AWO-Kindergartens waren den Angaben nach "gezielt" über einen Zaun geklettert und anschließend mit der Straßenbahn bis zur Messe gefahren.

Laut AWO wurde das Verschwinden schnell bemerkt. Eine Anwohnerin hatte die Kinder beobachtet, wie sie in die Straßenbahn einstiegen. Der Kindergarten habe daraufhin sofort die Stadtwerke informiert. Der Fahrer habe deshalb ab der zweiten Station gewusst, dass er kleine "illegale" Fahrgäste an Bord hat. Nach Angaben einer Sprecherin der Stadtwerke waren auch in der Straßenbahn Fahrgäste stutzig geworden, als sie die drei Knirpse in der Bahn der Linie 2 entdeckten. Sie hatten daraufhin den Fahrer informiert, der ebenso die Leitstelle alarmierte. Von dort aus wurde der Kindergarten informiert