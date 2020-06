Das Kindermedienzentrum in Erfurt wächst weiter. Bis September 2021 entsteht in dem Studiopark direkt neben dem MDR THÜRINGEN und dem Kinderkanal (KiKa) ein neues Bürogebäude. Für den Neubau investiert die Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT) rund 8,7 Millionen Euro. Davon steuert der Freistaat rund 1,7 Millionen Euro an Fördermitteln bei. Mehr als 80 Prozent der Fläche sind laut STIFT bereits vergeben, künftiger Nutzer ist auch der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK.