Fridays for Future Tausende bei Klima-Demos in Thüringen

Trotz des Feiertags in Thüringen haben sich am Freitag Tausende Menschen in mehreren Städten an den Klimaprotesten beteiligt. Allein in Erfurt versammelten sich nach Einschätzung der Polizei knapp 2500 Demonstranten in der Innenstadt. Gekommen waren nicht nur Schüler und Jugendliche, sondern auch viele Familien und ältere Menschen. Sie trugen Plakate wie "Kurzstreckenflüge nur noch für Insekten" oder Sonnenblumen mit sich.