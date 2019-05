Das Amtsgericht in Stuttgart hat das Insolvenzverfahren für die KNV-Buchlogistiker in Erfurt eröffnet. Damit bezahlt KNV Löhne und Gehälter wieder selbst . Grund dafür waren im Februar geplatzte Verhandlungen mit einem Investor. Gleich danach hatte die KNV-Unternehmensgruppe Insolvenz beantragt. Dazu hatte Insolvenzverwalter Tobias Wahl Gutachten zu den jeweiligen insolventen Unternehmen – auch für die Buchlogistiker in Erfurt - beim zuständigen Amtsgericht Stuttgart eingereicht. Ziel sei es, einen Investor für die KNV-Gruppe zu finden und sie weiterhin fortzuführen.

Noch sieht die Gewerkschaft nicht alle Arbeitsplätze bei KNV gesichert. Bildrechte: MDR/Karsten Heuke

Die Gespräche dazu laufen. Sie werden als "streng vertraulich" eingestuft. Der Insolvenzverwalter wollte sich weder über eine etwaige Dauer der Investorensuche, noch über die Zahl der Interessenten oder deren Namen äußern. Am kommenden Dienstag will Wahl die Mitarbeiter in Erfurt über den aktuellen Stand informieren. Der Kaufpreis eines Investors würde in die Masse der Insolvenzverfahren fließen, aus der dann später die Gläubiger befriedigt werden. Bis das Verfahren endgültig beendet und die Bücher geschlossen werden, können Jahre vergehen. Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens werden