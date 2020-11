70 Kontrolleure überprüfen derzeit in Erfurt das Einhalten der Corona-Vorschriften. Wie Erfurts Pressesprecher Daniel Baumbach MDR THÜRINGEN am Montag mitteilte, sind sie sieben Tage in der Woche von 6:30 Uhr bis 22 Uhr im Einsatz. Die Kontrolleure weisen auf Corona-Regeln und fehlenden Mund-Nasen-Schutz hin. Reicht das nicht, werden auch Strafen erlassen, sagte Baumbach.