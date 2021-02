Was der Kater davon hält, ist nicht ganz klar. Jedenfalls verkrümelt er sich unters Sofa, als sein Frauchen Bücher in Kartons packt, einen Schal beiseite legt, gleichzeitig die Haustür öffnet und ans Handy geht. Kater Franz scheint zu spüren: Da ist doch was im Busch!

Erst, als ihr Haustier außer Hörweite ist, spricht Franziska Bracharz flüsternd weiter: "Der Brückenkater wird ein Inselkater." Der Umzug steht kurz bevor, einige Kisten sind bereits verschickt. Nach Hiddensee. Erfurts vermutlich bekannteste Katzenhalterin sagt ihrem Geburtsort und der Krämerbrücke Lebewohl.

Eine Überraschung - nicht nur für die 2.600 Facebook-Fans des Katers, sondern auch für viele Thüringer, die Franziska Bracharz als Kinderstadtführerin, Geschichts- und Kulturvermittlerin kennen und schätzen. "Ich bin richtig euphorisiert", sagt die 40-Jährige. "Und das, obwohl so viel hier in Erfurt bleibt: Familie, Freunde, Möbel."

Name: Franz. Rasse: Britisch Kurzhaar. Wohnort: Krämerbrücke. Künftiger Wohnort: Hiddensee. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Erfurterin nimmt Rezept für Kloßteig-Pizza mit

Die Ostsee hat Franziska Bracharz schon vor vielen Jahren tief ins Herz geschlossen, immer wieder reiste sie ans Meer. Im vergangenen Dezember beobachtete sie im Auftrag des Naturschutzvereins Jordsand wochenlang Schafe auf der Fährinsel vor Hiddensee. "Die Ruhe in der Natur tut so gut", verriet sie damals bei einem Telefonat nach Erfurt, als sie schon langsam mit dem Leben am Meer liebäugelte.

Der entscheidende Auslöser folgte wenig später. Ein Vogelwart zeigte ihr die Ausschreibung eines Insel-Restaurants: Küchenhilfe gesucht. Sogleich schickte Franziska Bracharz eine Nachricht ans Lokal. Sie weckte Interesse. Oder zumindest Aufmerksamkeit. "Ich habe erstmal alles aufgelistet, was ich in der Küche nicht kann", erzählt sie. "Und das ist eine ganze Menge. Aber eine Kloßteig-Pizza bekomme ich gut hin."

Egal, ob diese Spezialität an der Küste gefragt sein wird oder nicht: Die Erfurterin erhielt die Zusage und freut sich nun darauf, vieles neu zu lernen oder wieder zu entdecken. Schließlich begann sie einst, mit 16 Jahren, eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau, die sie aber nach acht Monaten aufgab, um sich ihrem ersten Kind zu widmen. "Bald werde ich also wieder Gemüse schneiden", sagt sie, "und auf dem Weg zur Arbeit vielleicht die Rufe der Seevögel am Himmel hören."

Leerlauf im Corona-Lockdown

Der Mut, den ein Umzug auf die Insel verlangt, stützt sich auf mehrere Entwicklungen der vergangenen Monate, verrät Franziska Bracharz bei einem Gespräch Mitte Februar auf und neben der Krämerbrücke. Der Corona-Lockdown habe ihr das genommen, was sie seit fünfzehn Jahren immer wieder dazu antrieb, Mädchen und Jungen durch die Gassen zu führen: die Dankbarkeit der Kinder.

Oft hat sie sich in den vergangenen Jahren geärgert: über die Nebenrollen, die kulturelle Bildung und Museumspädagogik in der Landeshauptstadt spielen, über mangelnde Wertschätzung, über geringe finanzielle Unterstützung. "Ich habe viel ausgehalten, weil ich die Kinder hatte", sagt Franziska Bracharz. "Aber wenn nun sogar Schulausflüge und Wandertage vor der eigenen Haustür untersagt sind, ist es das Ende meiner Arbeit."

Die Verlockung, nach Hiddensee zu ziehen, sei immer größer geworden - nicht zuletzt, weil die eigenen Kinder aus dem Haus sind. "Ich habe bisher immer in Erfurt gelebt", sagt sie. "Es ist für mich ein großes Abenteuer, jetzt einen anderen Ort kennenzulernen."

Krämerbrückenkater Franz hat schon viel mediale Aufmerksamkeit erhalten. Lust auf Fotos hat er allerdings nicht immer. Bildrechte: MDR/Martin Moll

Mit kleinen Mönchen quer durch Erfurt

Viel hat Franziska Bracharz in Erfurt auf die Beine gestellt, oft kreativ, bisweilen schräg, für manche strapaziös, und stets mit ganz viel Leidenschaft. Im Pyjama in die Synagoge? Mit Schwimmflossen durchs Angermuseum? Für sie kein Problem. Die Kinder folgten ihr - mit Taschenlampen oder eingehüllt in kleine Mönchskutten - begeistert durch die Stadt.