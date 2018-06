Veranstaltungstipp: Erfurt feiert Krämerbrückenfest

Till Eulenspiegel (2016 gespielt von Steffen Wilhelm) ist das Maskottchen des Festes Bildrechte: IMAGO Aus der Not eine Tugend machen - so kann wohl die Entstehung des Krämerbürckenfestes umschrieben werden. Erstmals wurde es 1975 gefeiert, als Erfurt noch aus drei Stadtteilen bestand. Weil die Krämerbrücke zunehmend zerfiel, gerade in der Altstadt Wohnungen ohne Bad und Außentoiletten Gang und Gebe waren, zogen die Erfurter immer mehr gen Stadtrand und Johannesplatz. Altstadtbewohnerin Gustl Zauthner wollte dem nicht länger tatenlos zusehen, wandte sich an die örtliche Politik mit der Bitte, doch endlich in der Alstadt "irgendwas zu veranstalten". 1975 fand deshalb rund um die Krämerbrücke das erste Stadtbezirksfest statt, das heute in seinen Ursprüngen noch so vorhanden ist. Auch wenn zahlreiche Veranstaltungsflächen hinzugekommen sind. Die jährlich steigenden Besucherzahlen zeigen, dass das Fest einen Nerv der Bewohner in der Altstadt getroffen hat. Schon 1975 kamen etwa 40.000 Besucher.

Krämerbrücke

Rund um die Krämerbrücke locken zahlreiche Händler die Besucher. Bildrechte: Stadtverwaltung Erfurt/Vitalik Gürtler Hier beginnt und endet eigenen Angaben zufolge Thüringens größtes Altstadtfest. Nach Sonnenschirmen und großen Luftballons baumeln in diesem Jahr 380 Schuhe über den Besuchern. Die besondere Kunstaktion stammt von Carl Ulrich aus dem Artus Atelier. Hintergrund: Die Brücke war seit jeher ein Ort, an dem sich Reisende, Künstler, Handwerker und Händler austauschten, über Güter und Waren feilschten. Und auch die neuesten Gerüchte verbreiteten. Das sollen die Schuhe, an denen die ein oder andere "Wahrheit" baumelt, symbolisieren.



Am Freitag, 15. Juni, eröffnet Till Eulenspiegel traditionell das mittlerweile 43. Krämerbrückenfest um 18 Uhr auf dem Benediktsplatz vor der Krämerbrücke. Dort endet auch das zweitägige Altstadtfest. Am Sonntag, 17. Juni, um 21:30 Uhr holt Eulenspiegel alle Schuhe wieder hinunter und zaubert das ein oder andere Geschenk aus den Tretern. Hinter der Krämerbrücke erobern wieder Ritter, Gaukler, Spielleute und Handwerker die Umgebung und laden zum Mittelaltermarkt (Freitag, 16 bis 23 Uhr, Samstag, 11 bis 23:45 Uhr und Sonntag, 11 bis 18 Uhr) ein.

Domplatz

Michael Schulte, der diesjährige Teilnehmer und Viertplatzierte beim Eurovision Song Contest, will am Freitag nicht ganz Deutschland, dafür aber Erfurt von seinen Gesangskünsten überzeugen. Auf der Bühne auf dem Domplatz wird auch "Namika" auftreten. Samstag geht die Party ab 11:30 Uhr mit den "Risky Mondays" im Stundentakt weiter. Höhepunkt dürfte der Auftritt von "Keimzeit" ab 20 Uhr sein. Der Abend endet gegen 23:45 Uhr mit einem Feuerwerk. Sonntag beginnt das Fest dort ab 11 Uhr. 14 Uhr werden "Michael Hirte und Band" erwartet.

Wenigemarkt

Der Markt steht an diesem Wochenende ganz unter dem Zeichen von Funk, Rock, Chanson und Avantgarde. Den Auftakt machen Freitag die "Crazy Sunglasses". Samstag beginnt die Tanzparty bereits ab 11 Uhr. Danach geht es den ganzen Tag mit Rock, Blues und Indie-Rock weiter. "Ausschlafen" dagegen am Sonntag: Los geht es ab 12 Uhr mit Chansons von "Die Schoenen". Bis 21:30 Uhr darf das Tanzbein geschwunken werden. Foto von 1977: Die Bühne auf dem Wenigemarkt in Erfurt war lange die Hauptbühne des Festes. Hier das "Thomas-Müntzer-Ensemble". Bildrechte: Stadtverwaltung/Helmut Diehl

Hinter dem Rathaus

Traditionell findet hinter dem Rathaus das "New Orleans Music Festival" statt. 19 Uhr stehen Freitag die "Boogieman's Friend" in den Startlöchern. Samstag und Sonntag beginnt die musikalische Reise in die US-Südstaaten mit verschiedenen Jazzbands bereits um 12 Uhr.

Rathausinnenhof

Kurz ist der Weg vom Jazz hinter dem Rathaus in den Rathausinnenhof, dafür die Klänge komplett andere. Iberoamerikanisch wird es dort unter anderem am Freitag mit den "Rody Reyes & Havanna Con Klasse". Samstag erhitzt "Spanish Mode" die Gemüter.

Hof Barfüßerruine

Dort stehen die kleinsten Besucher des Krämerbrückenfestes, aber auch die Kleinkunst an sich im Vordergund. Freitag beginnt der Abend klassisch. Zunächst 21:30 Uhr mit Klavierklängen von Richard Siedhoff zu einem Stummfilm, danach ab 22:45 Uhr mit einem Cello-Konzert von Eugen Mantu vom Philharmonischen Orchester in Erfurt. Zappeltier-, Zaubershow und Clown sollen Samstag ab 10 Uhr die Augen der Kinder zum Leuchten bringen. Sonntag steht das Kindershow-Live-Konzert ab 10 Uhr auf dem Program, 13:30 und 14:30 Uhr gibt es ein Improvisationstheater für Kinder. Viel Spaß und Spiel und Mitmachaktionen gibt es an beiden Tagen.

Hof zum Güldenen Rade

Dort zeigen Freitag ab 19 Uhr und Samstag ab 16:30 Uhr regionale Singer- und Songwriter ihr Können. Besonderer Höhepunkt wird laut Stadt der Auftritt des isländischen Sängers Svavar Knútur am Samstag 20:15 Uhr sein.

Theaterplatz und Musikschule

Zum Mit-Mach-Paradies wird der Theaterplatz am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Kinder von drei bis 13 Jahren können an zahlreichen Spielstationen mitmachen. Auf dem Hof der Musikschule (Turniergasse 18) präsentiert sich der Freitag von 19:30 bis 22 Uhr der musikalische Nachwuchs, unter anderem der Popchor, die Tanzklassen und die "Well-Blech-Bigband".

Engelsburg und Hof Nerly

Die Veranstalter der E-Burg haben ein eigenes Musikprogramm auf die Beine gestellt. Freitag spielen ab 18:30 Uhr "Cuki", "Ab Syndrom", und "Klan". Samstag stehen ab 17 Uhr "Chaos Kosmos" und "Freddy Fischer & His Cosmic Rocktime Band" auf der Bühne. Etwas ruhiger geht es im Hinterhof des Nerlys zu. Dort beginnt Freitag 19 Uhr das Weinseminar, Samstag rocken die "Funky Dumb Stuff".

Die Marktstraße in Erfurt wird derzeit gebaut: Während des Fests ruhen aber die Arbeiten. Bildrechte: MDR/Jana Hildebrandt Die Erfurter Altstadt ist für den Verkehr grundsätzlich gesperrt. Besuchern, die mit dem Auto anreisen wollen, empfiehlt die Stadt die kostenfreien P+R zu nutzen. Diese sind ans Straßenbahnnetz angeschlossen und halten jeweils am Anger bzw. am Domplatz.



Wer mit der Bahn kommt, kann sich ein Stück des Weges gen Innenstadt zu Fuß sparen, in die Linien 1, 3 und 6 einsteigen und bis zum Anger fahren. Ab dort geht es aufgrund von Baumaßnahmen aber nur noch zu Fuß weiter. Derzeit wird die Marktstraße in Erfurt saniert. Während des Krämerbrückenfestes ruhen die Arbeiten. Die Baustelle soll laut Aussage der Stadt zudem nach innen versetzt werden, so dass die Besucher die Straße besser passieren können.

Gute Nachrichten für alle, die zum Fest kommen und dann abends doch nicht den weiteren Weg gen Heimat antreten. Laut Erfurter Tourismusmarketing sind noch einige Betten, vom 5-Sterne-Hotel über Boutique-Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen bis hin zu Zimmern bei Privatanbietern, frei. Wer übers Wochenende bleibt, dem empfehlen die Veranstalter zudem die ErfurtCard. Mit dieser können Besucher für 48 Stunden kostenfrei städtische Museen besuchen oder kostengünstig an Führungen teilnehmen.