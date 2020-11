Pandemie-Verordnung Erfurter Kulturschaffende posten gegen das Corona-"Kulturkoma"

Vertreter der Kulturbranche der Landeshauptstadt haben eine Internetaktion begonnen, um auf ihre Lage in der Corona-Krise aufmerksam zu machen. Dazu stellen sie unter dem Schlagwort "Kulturkoma" Beiträge in sozialen Netzwerken online. Es gehe darum, durch das gemeinsame Symbol der Kultur ein Gesicht und eine Stimme zu geben, hieß es in einer Mitteilung von Sonntag.