Rund 150 Mitarbeiter der Kaufland-Filialen in Thüringen haben am Freitag ihre Arbeit niedergelegt. Aufgerufen zu dem ganztägigen Ausstand hatte die Gewerkschaft Verdi. Sie will den Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Bei einer zentralen Kundgebung auf dem Erfurter Anger mit anschließendem Zug durch die Innenstadt kamen am Mittag mehr als 500 Kaufland-Mitarbeiter aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zusammen. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten zwei Cent mehr pro Minute.

500 Kaufland-Mitarbeiter aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen versammelten sich am Freitag auf dem Erfurter Anger, um für ihre Tarifforderungen zu demonstrieren. Bildrechte: MDR/Jörg Thiem