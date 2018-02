Bei einer Versteigerung im Herbst 2017 sei der Coup gelungen, das Bild für 68.500 Euro für Erfurt zurückzuholen, sagte Museumsdirektor Kai Uwe Schierz am Mittwoch bei der Präsentation des Bildes. Es war 1937 bei der NS-Propaganda-Aktion "Entartete Kunst" zusammen mit 1.073 weiteren zeitgenössischen Werken, u.a. Grafiken, Zeichnungen und Skulpturen, beschlagnahmt worden. Das Gemälde, das Rohlfs im Schanzengraben bei Weimar malte, war seit 1918 im Besitz des Angermuseums. Das Museum wurde erstmals 2011 über den Verbleib des Gemäldes informiert. Bei einer Auktion im Mai 2012 ging das Gemälde dann für einen Preis von 109.800 Euro über den Auktionstisch. Schon damals hatte das Museum mitgeboten, war aber überboten wurden.

Das Gemälde "Weiden II" von Christian Rohlfs ist jetzt wieder in Erfurt zu sehen.

Das Gemälde "Weiden II" von Christian Rohlfs ist jetzt wieder in Erfurt zu sehen.

Das Gemälde "Weiden II" von Christian Rohlfs ist jetzt wieder in Erfurt zu sehen. Bildrechte: MDR/Björn Pollok

Direktor der Kunstmuseen Erfurt, Prof. Dr. Kai Uwe Schierz (rechts) bei der Präsentation des Gemäldes am Mittwoch. Bildrechte: MDR/Björn Pollok

Kunstdirektor Schierz sagte: "Wir wissen von zahlreichen 1937 in Erfurt beschlagnahmten Gemälden, in welchen Sammlungen weltweit sie sich heute befinden." Jedoch sei es sehr unwahrscheinlich, dass diese Werke noch einmal auf dem Kunstmarkt auftauchen.



Schierz: "Umso glücklicher schätzen wir uns, dass das Unwahrscheinliche nun Wirklichkeit wurde und wir eines der raren Objekte für Erfurt zurückerwerben konnten." Das Museum war bis 1937 eine der gefragtesten Adressen von Avantgardekunst in Deutschland.