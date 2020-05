Große Bauvorhaben an Schulen, Kindergärten und Straßen - all das steht jetzt auf dem Prüfstand. Sie sollten mit Krediten in Höhe von insgesamt 200 Millionen Euro finanziert werden. Die Hälfte hat das Landesverwaltungsamt nicht bewilligt.

Das Landesverwaltungsamt bewilligt nur die Hälfte des geplanten Kreditvolumens für die Stadt Erfurt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK