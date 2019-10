Die Defensionskaserne auf dem Petersberg in Erfurt könnte zum Thüringer Landesmuseum werden. (Archivfoto)

Die Defensionskaserne auf dem Petersberg in Erfurt könnte zum Thüringer Landesmuseum werden. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Die Pläne der Thüringer Staatskanzlei für ein Landesmuseum auf dem Petersberg in Erfurt stoßen auf Widerstand beim Koalitionspartner SPD. Finanzministerin Heike Taubert (SPD) betrachtet die Finanzierung innerhalb der nächsten fünf Jahre als schwierig. Sie sagte MDR THÜRINGEN, es gebe viele bereits begonnene Projekte, für die in den kommenden Jahren hohe Ausgaben beschlossen worden seien. Da brauche es nicht noch eine neue Idee mit unabsehbaren Kosten.

Zuletzt hatte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erste Pläne für einen Umbau der Erfurter Defensionskaserne auf dem Petersberg in ein Landesmuseum präsentiert, in dem auch die archäologischen Funde und Werkstätten des Museums für Ur- und Frühgeschichte Weimar untergebracht werden sollen.

Der kulturpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Thomas Hartung hingegen fordert einen Verbleib in Weimar. Er verweist auf eine bereits vorliegende Studie, wonach eine Modernisierung in Weimar deutlich günstiger sei. Zudem hatten sich zahlreiche Bürger für den Erhalt des Museums in Weimar eingesetzt.