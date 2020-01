Das Landgericht Erfurth hat am Dienstag drei Betrüger zu Haft- und Bewährungsstrafen verurteilt. Die Männer im Alter von 20 bis 23 Jahren sollen sich als falsche Polizisten ausgegeben und mehrere Rentner in Erfurt dazu gebracht haben, ihnen Geld und Wertgegenstände auszuhändigen. Der aus Bremen stammende Haupttäter erhielt eine Haftstrafe von drei Jahren.

Die Angeklagten und ihre Verteidiger vor Gericht Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

Den beiden anderen Angeklagten wurde eine zweijährige Bewährung auferlegt. Da sie zur Tatzeit Heranwachsende waren, wurden gegen sie das Jugendstrafrecht angewendet. Dieses erlaubt, zunächst eine Bewährungszeit aufzuerlegen, ohne schon eine Haftstrafe zu verhängen.



Die drei Männer wurden wegen Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug verurteilt. Dabei hatten andere Täter Anfang 2019 in Erfurt mehrere alte Menschen angerufen und sich ihnen gegenüber als Polizisten ausgegeben haben. Mit Lügengeschichten brachten die Anrufer die Opfer dazu, Geld und Wertgegenstände an frei zugänglichen Orten zu deponieren - insgesamt rund 200.000 Euro. Die drei Angeklagten sollen die Beute dann abgeholt und an andere übergeben haben. Die Angeklagten hatten ihre Taten während der Verhandlung am Landgericht Erfurt gestanden. Sie erklärten, die Hintermänner der Betrügereien nicht zu kennen.