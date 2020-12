Das Erfurter Landgericht hat am Mittwoch einen 59-Jährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes zu vier Jahren und neun Monaten Haft sowie anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Der mehrfach vorbestrafte Mann hatte im Januar 2019 ein achtjähriges Mädchen in seine Wohnung gelockt und missbraucht.

In einem ersten Prozess war er dafür zu fünf Jahren und Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Dieses Urteil hatte der Bundesgerichtshof aufgehoben und zur erneuten Verhandlung nach Erfurt geschickt. Der BGH verlangte zu prüfen, ob statt der Sicherungsverwahrung eine Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus ausreichen würde. Das Erfurter Landgericht ordnete dennoch wieder Sicherungsverwahrung an.