Thüringen will im nächsten Jahr etwa 11,1 Milliarden Euro ausgeben. Das sieht das Gesetz zum Landeshaushalt 2020 vor, das der Thüringer Landtag mit den Stimmen der rot-rot-grünen Regierungskoalition am Freitagvormittag verabschiedet hat. Mit 11,1 Milliarden Euro ist der Etat so hoch wie seit der Wiedervereinigung nicht. Der Abstimmung waren stundenlange, teils heftige Debatten vorausgegangen. Vertreter der Opposition aus CDU und AfD hatten beantragt, den Gesetzentwurf zurückzuziehen, da er über die Regierungszeit von Rot-Rot-Grün hinausreiche und damit gegen die Verfassung verstoße. Dieser Antrag wurde mit der rot-rot-grünen Mehrheit abgelehnt.