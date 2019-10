Bundesweit haben Landwirte gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung und Vorwürfe aus der Gesellschaft protestiert . In Erfurt nahmen Landwirte mit rund 200 Traktoren an einer Protestfahrt durch die Innenstadt teil.

Ministerpräsident Bodo Ramelow und Agrarministerin Birgit Keller im Gespräch mit Demo-Teilnehmern. Bildrechte: MDR/Karina Heßland

Wir müssen laut werden – sagen die Landwirte. Und das sind sie heute: Ein Traktor reiht sich an den anderen, eine Hupe antwortet der nächsten. Auf den Transparenten an den Traktoren steht, worum es den Landwirten geht: Ohne Bauern keine Lebensmittel und weniger Arbeitsplätze. Dafür ringen sie um Anerkennung.



Der gegenwärtige gesellschaftliche Umgang mit ihrer Berufsgruppe sei nicht tragbar, so Stefan Blöttner, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Teichel. Der Protest richtet sich Politik und Gesellschaft gleichermaßen. Konkret üben die Landwirte Kritik an den Plänen der Bundesregierung, die höhere Auflagen für den Tierschutz und weniger Dünger vorsehen, über den Nitrat ins Trinkwasser dringen kann. Landwirte sehen durch die Auflagen in ihrer Existenz bedroht.