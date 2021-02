Die Bewohner des Erfurter Stadtteils Roter Berg müssen ab Montag eine Woche lang ohne Lebensmittelmarkt auskommen. Weil das dortige Einkaufszentrum umgebaut wird, soll ein Containermarkt mit kleinerem Sortiment die Grundbedürfnisse der rund 6.100 Anwohner absichern. Als Alternative bieten sich auch die Lebensmittelmärkte im angrenzenden Stadtteil Rieth an. Wegen der heftigen Schneefälle in der vergangenen Woche verzögere sich aber der Aufbau der Container, so der Eigentümer des Einkaufszentrums. Für den Ausweichverkauf hatten sich Stadtrat und Ortsteilrat stark gemacht.