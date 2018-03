Die jüngste E-Mail von der Klassenlehrerin meiner Tochter ist gerade vier Tage alt. Es ging um die laufende Woche und - natürlich - um Schulisches: Dass am Mittwoch eine Vorlesung in der Kinder-Uni ansteht und am Donnerstag ein Test. So wie mir geht es wohl den meisten Eltern schulpflichtiger Kinder in Thüringen: Die Kommunikation mit den Lehrern läuft weitgehend digital.