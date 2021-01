Am Erfurter Herrenberg ist die Leiche eines 52 Jahre alten Mannes gefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft Erfurt mitteilte, wurde der Tote am Montag in seiner Wohnung entdeckt. Man ermittle in alle Richtungen, hieß es. Einzelheiten über die Todesumstände wollte die Behörde noch nicht mitteilen. Die Leiche soll noch am Montag obduziert werden.