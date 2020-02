Das Bistum Erfurt gibt dieses Jahr den deutschlandweiten Start in die Misereor-Fastenwoche. Das katholische Hilfswerk für Entwicklungszusammenarbeit und seine Partner haben 2020 insbesondere Syrien und den Libanon im Blick. Unter dem Motto "Gib Frieden" will man Menschen, die der Krieg entzweit und entwurzelt hat, neue Perspektiven geben.

Betende Christen: Etwa 40 Prozent der Libanesen sind Christen. Bildrechte: MDR/Matthias Gehler Zur Vorbereitung der Aktion ist eine kleine Delegation in den Libanon gereist. Mit dabei sind der Erfurter Domkapitular Christoph Hübenthal und der Caritas-Direktor des Bistums, Wolfgang Langer. Sie reden mit Partnern vor Ort und wollen sich ein Bild von der Lage machen. Die katholische Kirche unterstützt immer wieder Flüchtlinge vor Ort. Allein durch die Sternsingeraktion wurden in Deutschland mehr als 50 Millionen Euro gesammelt. Ein Hauptteil der Spenden geht in den Libanon.

Schwierige Lage im Libanon

Im Libanon leben etwa zwei Millionen Flüchtlinge bei einer Bevölkerung von sechs Millionen Einwohnern. Das kleine Land ist überfordert. Zudem ist der Libanon ein Schmelztiegel der Religionen und liegt im Spannungsfeld ausländischer Interessen. Das katholische Hilfswerk für Entwicklungszusammenarbeit Misereor arbeitet mit den Christen vor Ort zusammen. Etwa 40 Prozent der Libanesen sind Christen. Die meisten davon sind maronitische Katholiken, deren Kardinal Rai mehr als nur geistlichen Einfluss hat.

Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger bei Kardinal Bechara Pierre Rai. Bildrechte: MDR/Matthias Gehler Beim Empfang bedankte sich Rai für die Hilfe aus Deutschland und machte auf die gegenwärtig verfahrene Lage im Libanon aufmerksam. Es fehle das Geld für Schulen, 45 Prozent der Bevölkerung seien inzwischen arbeitslos, die Schere zwischen arm und reich sei so weit auseinander wie nie zuvor. Das Vertrauen in die Politik sei gleich null. Selbst Mitgliedern der neuen Regierung passiere es, "dass sie mit Ihren Familien aus Restaurants verjagt werden, wenn sie erkannt werden", so der Kardinal.

Unter dem Leitwort "Gib Frieden!" eröffnet Misereor seine diesjährige Fastenaktion am 1. März in Erfurt. Auch im 61. Jahr wird der Auftaktgottesdienst aus dem Mariendom der Landeshauptstadt in der ARD live übertragen, teilte das katholische Hilfswerk mit. Höhepunkt der Aktion ist der fünfte Sonntag der Fastenzeit.