Kirchendelegation Thüringer Christen besuchen Flüchtingscamp im Libanon

Malak ist sechs Jahre alt und in psychologischer Einzelbetreuung. Sie hat sich zusammen mit ihrer Schwester gemalt. Auf der Zeichnung umarmen sich beide. Ein glückliches Bild mitten in einem Palästinensischen Flüchtlingscamp im Libanon und inmitten von einem Haufen unlösbarer Probleme.

Fast alle Palästinensischen Camps sind von der Hisbollah kontrolliert. Eine Ausnahme ist ein christliches Palästinensercamp, in dem auf engstem Raum etwa 750 Familien leben. Der Grund und Boden gehört der Kirche. Diese, und insbesondere das katholische Hilfswerk MISEREOR, betreiben hier eine Schule. Den Kindern wird geholfen, den Anschluss an das libanesische Schulsystem zu finden.

Im Jahr 2014/2015 gingen zusätzliche Probleme los. Etwa 70 syrischen Flüchtlingsfamilien sollte im Camp Zuflucht gewährt werden. Diese waren zumeist moslemischen Glaubens und auch kulturell sehr "gewöhnungsbedürftig“, so ein Kirchenvertreter. Die Kinder waren verwahrlost und sich selbst überlassen - nach dem Prinzip: die Älteren ziehen die Jüngeren auf. Teils kannten sie nicht ihren Familiennamen, keine Formen und Farben. Eine Herausforderung für die Schule.

Psychologische Betreuung und schrittweises Heranführen an die Standards im Palästinensercamp in mühevoller Kleinarbeit brachten schließlich Erfolge.

Die Kinder sind jetzt nicht mehr sich selbst überlassen. Bildrechte: MDR/Matthias Gehler

Jetzt lungern die syrischen Kinder nicht mehr in den engen Gassen des Camps herum, sondern gehen zur Schule, haben Nachhilfe am Nachmittag und besuchen Sommercamps. Sie lernen Französisch und finden Freunde. Die Schüler hier erwerben Abschlüsse und wechseln irgendwann in das libanesische Bildungssystem über.



Die gleichen Chancen wie die Libanesen haben sie trotzdem nicht. Palästinensische Absolventen von Hochschulen bekommen keine Zulassungen als niedergelassene Ärzte - da fehlt ihnen die libanesische Staatsbürgerschaft.