Seelsorge Lieberknecht wirft Kirchen Versagen in Corona-Krise vor

Die frühere Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) hat den Kirchen Versagen in der Corona-Krise vorgeworfen. Die Kirche habe in dieser Zeit Hunderttausende Menschen allein gelassen, Kranke, Einsame, Alte, Sterbende, kritisierte Lieberknecht in der Zeitung Die Welt. "Es sind 8.000 Menschen an Covid-19 gestorben, aber seit März auch 150.000 Menschen aus anderen Gründen. Wo war da das Wort der Kirchen?"

Am vergangenen Freitag hatte die Erfurter Stadtverwaltung mitgeteilt, dass wegen Ramelows möglicher Teilnahme an einer Beerdigung in Erfurt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn geprüft wird. Ramelow hatte in einem Zeitungsinterview selbst eingeräumt, gegen die Corona-Verordnung verstoßen zu haben. Der Ort der Beerdigung ist also weiter unbekannt - und damit ist auch immer noch unklar, welches Ordnungsamt für mögliche Verstöße gegen die Corona-Verordnung der Landesregierung zuständig wäre.