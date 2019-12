Linke und Grüne in Thüringen diskutieren über die Vergabe der Ministerposten in der neuen Regierung. Die Linken-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow sagte, in einem rot-rot-grünen Bündnis gebe es zwei Parteien, die bei der Landtagswahl verloren hätten - darunter die Grünen. Ein Superministerium mit der Verantwortung für Bau, Verkehr und Landwirtschaft stehe eher dem Wahlgewinner zu. Die Linke habe darauf einen Anspruch, sagte Hennig-Wellsow der Thüringer Allgemeinen.

Susanne Hennig-Wellsow, Fraktionschefin der Linken in Thüringen, beansprucht für ihre Partei das Infrastruktur- und Landwirtschaftsministerium. Bildrechte: dpa