Zoopark Erfurt: Löwe Bagani starb an Herz-Kreislaufversagen

Der Löwe Bagani aus dem Zoopark Erfurt ist an Herz-Kreislaufversagen gestorben. Das gab der Zoo am Montag bekannt. Das knapp drei Jahre alte Tier war vor anderthalb Wochen tot in seinem Gehege aufgefunden worden. Laut Zoopark war er "völlig unerwartet" und ohne vorhersehbare Anzeichen gestorben. Tags zuvor sei er noch putzmunter gewesen, hieß es. Daher sei eine Obduktion angeordnet wurde, dessen Ergebnis dem Zoo jedoch erst seit Ende vergangener Woche vorliege.