Seit Mitte Februar wohnt der zwei Jahre alte Löwe Bagani aus dem französischen Zoo Parc de Félins in Lumigny-Nesles-Ormeaux nun in Erfurt. In seinem alten Zuhause konnte er nicht bleiben, weil er sonst möglicherweise mit Mutter und Tanten eine neue Familie gegründet hätte. Das geht nicht. Als "Erfurter " fühlt sich Bagani nach wenigen Tagen aber noch nicht so recht. "Er ist sehr schlecht gelaunt", hat Bereichstierpflegerin Sabine Fuß aus der Löwensavanne beobachtet.

Bagani soll den Erfurter Damenhaushalt in Schwung bringen. Bildrechte: MDR/Karina Heßland

Bei jedem Besuch im Sicherheitsbereich hinter dem Schaugehege drohe und brülle der junge Löwe die Pfleger an. "An der Sprache liegt es nicht. Er kommt zwar aus Frankreich - wichtig ist jedoch nur, wie wir mit ihm reden. Der Ton macht die Musik - und der Ton stimmt. Aber er muss sich erst an das neue Zuhause gewöhnen." Löwin Bastet versteht die Pfleger auch - und sie kommt aus Polen.



"Wir gewöhnen die Tiere mit Klicker-Training an die Kommandos", so Sabine Fuß. Doch noch reagiert Bagani nicht darauf. Die Pflegerin hofft, dass sich der Löwe schnell an das Gehege, die Pfleger und die beiden Erfurter Löwinnen Bastet und Ribat gewöhnt. Dann sei theoretisch noch in diesem Jahr Nachwuchs möglich. Bagani soll mit Bastet Nachwuchs zeugen. Beide sind Angola-Löwen, beide sind jung. Es wäre eine Premiere: Seit Bestehen des Erfurter Zoos wurden hier noch nie Löwen gezüchtet und Jungtiere aufgezogen.



"Der Löwe ist das Thüringer Wappentier. Wir wünschen uns ein größeres Rudel. Im Gehege haben vier Löwinnen und ein Löwe Platz", so Sabine Fuß. Sie ist sicher, dass Löwenbabys ein wahrer Besuchermagnet sein könnten.