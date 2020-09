Riesenfreude im Zoopark in Erfurt: Gleich drei Jungtiere hat Löwin Bastet zur Welt gebracht. Die Löwen-Babys wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag geboren. Die Kleinen und ihre Mutter seien wohlauf, teilte der Tierpark am Dienstag mit. Zoobesucher müssen sich aber noch einige Wochen gedulden, bis sie die drei Welpen direkt bewundern können. Im Moment brauchen sie und die Löwen-Mama noch Zeit für sich.

Drei Jungtiere hat Löwin Bastet in der Nacht vom 30. auf den 31. August im Erfurter Zoopark auf die Welt gebracht. Bildrechte: Zoopark Erfurt